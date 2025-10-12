به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: مراسم بزرگداشت اسطوره صبر و ایثار و استقامت، شهید جانباز فتح الله بناری در اهواز برگزار خواهد شد.

سید رضا حسینی افزود: این مراسم روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مجتمع فجر سپاه واقع در کوی ملی راه برگزار می‌شود.

جانباز شهید فتح‌الله بناری سوم دی‌ماه سال ۱۳۴۵ در روستای درویشان باغملک دیده به جهان گشود، در دوران دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت.

وی پس از حضور در عملیات خیبر در اسفندماه سال ۱۳۶۲ از ناحیه گردن مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت و قطع نخاع شد.

شهید فتح‌الله بناری پس از تحمل حدود ۴۲ سال درد مجروحیت، صبح روز شنبه دوازدهم مهرماه سال ۱۴۰۴ به فیض شهادت نائل آمد و به هم‌رزمان شهیدش پیوست.

برادرش جهادگر شهید فرج‌الله بناری نیز که در دوران دفاع مقدس مجروح شده بود در هجدهم مردادماه سال ۱۳۷۳ به شهادت رسید.