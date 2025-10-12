به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خیلج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: این حادثه ساعت یازده و ۵۵ دقیقه به فرمانداری قشم و استانداری هرمزگان اعلام شد.

وی گفت: ۵۰ آتش نشان جزیره قشم، ۱۳ دستگاه ماشین آتش نشانی، ۷ دستگاه تانکر آب، چهار گروه عملیاتی با تجهیزات کامل از بندرعباس و همچنین با هماهنگی ۱۵ آتش نشان نیز از شهرداری بندرعباس با یک فروند شناور ناجی اداره کل بنادر و دریا نوردی برای کمک به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: این حادثه ساعت ۱۳ و سی دقیقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

حسن زاده با اشاره به اینکه ۴ دستگاه آمبولانس در محل حادثه مستقر بود گفت: این حادثه هیچ گونه تلفات جانی و مصدومی نداشت.

وی افزود: کنترل و روانسازی ترافیک برای اعزام به موقع ماشین آلات و نیرو‌های امدادی از جمله اقدامات موثری بود که در این حادثه شاهد بودیم.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان علت حادثه را سهل انگاری هنگام جوشکاری در طبقه دوم این مجتمع تجاری عنوان کرد.

حسن زاده گفت: مجتمع تجاری اطلس درگهان قشم ۴۰۰ واحد تجاری دارد که شش مغازه و یک انبار طبقه دوم این مجتمع دچار حریق شد.