امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تصفیه خون با فناوری پرتودهی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۰- ۱۶:۵۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش ها به توافق غزه
واکنش ها به توافق غزه
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
بازتاب توافق آتش بس غزه در دنیا
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
کمبود قطعات یدکی موتور سیکلت در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۱۷
واکنش‌ها به جایزه نوبل صلح
واکنش‌ها به جایزه نوبل صلح
۱۴۰۴-۰۷-۱۹
خبرهای مرتبط

امکان پرتودهی بیش از ۵ میلیون قطعه فیلتر دیالیز در کشور

امضای تفاهم‌نامه سم زدایی صافی‌های دیالیز با تکیه بر دانش پرتودهی

برچسب ها: تصفیه خون ، بیماران دیالیزی ، پرتودهی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 