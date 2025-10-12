به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح دو فوریتی استفساریه ماده (۲۴) قانون وظایف، تشــکیلات و انتخابات شـورا‌های اسـلامی کشـور و انتخاب شـهرداران و دهیاران مورد بررسی قرار گرفت. این طرح استفساریه در ۶ بند به کمیسیون ارائه شد و در این ۶ بند، ابهامات بیان شده و پاسخ آنها نیز مورد تصویب نمایندگان کمیسیون قرار گرفت البته ۲ بند از این ۶ بند استفساریه با رای منفی نمایندگان عضو کمیسیون حذف شد تا برای رای گیری نهایی در صحن مطرح شود.

وی افزود: این ۶ بند مذکور در مورد چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی و نحوه محاسبه آرا است که ابهامات بسیاری داشت و در این نشست این ابهامات مرتفع شد البته با وجود توضیحات طراح و برخی از نمایندگان، همچنان در موادی از این طرح دچار چالش هستیم که لازم است توضیحات مناسب برای مردم نیز ارائه شود تا مردم با شناخت کامل این موضوع در انتخابات شورا‌ها شرکت کنند. در این نشست نمایندگانی از وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها حضور داشتند.