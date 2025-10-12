پخش زنده
۱۵ هزار و ۱۳۱ مددجو از زندانهای استان اصفهان آزاد شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در کارگروه موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهاگفت: در ۶ ماهه امسال ۱۵ هزار و ۱۳۱ مددجو از زندانهای استان آزاد شدهاند.
سید محمد موسویان، نظارت بر حسن اجرای قوانین در تشکیل پرونده قضائی و صیانت از حقوق شهروندی زندانیان و خانواده آنها را از جمله وظایف دادستانها دانست و ادامه داد: بازدید از زندانها در کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان بسیار موثراست و این بازدیدها نباید محدود به رؤسای دادگستری و دادستانها شود بلکه همه قضات استان لازم است به طور هدفمند و زمانبندی شده از زندانها بازدید کنند تا از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گیرند.
وی همچنین به موضوع استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: قضات همچنین به منظور کاهش جمعیت کیفری استان از همه ظرفیت قانونی از جمله پابند الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و صدور کیفرخواست شفاهی و … استفاده کنند.
موسویان ادامه داد: یکی از نکاتی که درباره زندانیان در کانون توجه دستگاه قضائی و سازمان زندانها قرار داشته موضوع باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده زندانیان بوده و در این زمینه اقدامات مناسبی از جمله حرفهآموزی زندانیان و همچنین اعطای تسهیلات بانکی به خانواده زندانیان اجرا شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: استفاده از پابندهای الکترونیکی و اجرا زندان باز ونیمه باز در اولویت برنامه دستگاه قضائی و سازمان زندانها قرار دارد و این امر به کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینههای جاری سازمان زندانها کمک خواهد شد.
در این جلسه نعمت اله خوش اخلاق به عنوان معاون دادستان در امور زندانیان وکاهش جمعیت کیفری استان معرفی و از خدمات محمد حسین درخشی قدر دانی شد.