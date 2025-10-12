به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش آقایان این مسابقات 26 کاراته کای قمی از سه باشگاه تپش، نیرومند و شهدای شهرداری قم موفق به کسب ۷ نشان طلا، ۵ مدال نقره و ۱۱ برنز در دو بخش کاتا و کومیته شدند.

در بخش بانوان هم 63 کاراته کای قمی از 5 باشگاه باشگاه ضربان شهر جعفریه، راحله، پالیز، تپش و لنگرود در دو بخش کومیته و کاتا با حریفان رقابت کردند و در پایان صاحب ۲۴ نشان طلا، ۱۶ مدال نقره و ۳۳ برنز شدند.

دومین دوره مسابقات کاراته سبک شوتوکان SKAI قهرمانی کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد.