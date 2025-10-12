پخش زنده
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در بنیادینترین لایههای حزبالله میتوان قدرت نرم انقلاب اسلامی را ردیابی کرد و قدرت نرم انقلاب اسلامی در حزبالله لبنان متجلی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام قمی در مراسم رونمایی از کتاب «تکوین حزب الله» افزود: مراکز پژوهشی باید با نگاه عمیق علمی به مقوله مقاومت بپردازند؛ چراکه روایت واقعبینانه از نقاط قوت و تجربههای میدانی حزبالله ضرورتی فراتر از توصیه رسانهای است.
وی گفت: قدرتی که توانسته ارزشها، فرهنگ و ایدئولوژی انقلاب را در قالب یک الگوی مردمی و الهامبخش به نمایش بگذارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از آغاز بر گفتمان حمایت از مستضعفان بنا شده است، افزود: امام خمینی (ره) با طرح شعار دفاع از مظلوم و ستیز با ظالم، گفتمان اسلام سیاسی و انقلابی را به حرکتی جهانی تبدیل کردند و حزبالله لبنان امروز تداوم همان خط فکری و عملی است.
قمی با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی حزبالله گفت: این جریان تنها یک نیروی نظامی نیست؛ بلکه ساختاری مردمی و فرهنگی دارد که در نهادهایی مانند جهادالبناء، مؤسسه شهید و هیئت بهداشت اسلامی متجلی شده است؛ نهادهایی که الهامگرفته از تجربههای انقلاب اسلامی ایران هستند.
وی افزود: بین شیعیان لبنان و اندیشه ولایت فقیه پیوند تاریخی وجود دارد و شیعه لبنان در پیدایش فکری انقلاب اسلامی نقش داشتهاند و بذر اندیشه مقاومت قرنها پیش در جبل عامل کاشته شده و امروز در قالب حزبالله لبنان به ثمر نشسته است.
قمی با اشاره به نقش رسانهای و فرهنگی حزبالله گفت: این جریان امروز نهفقط در میدان نبرد، بلکه در عرصه رسانه، فرهنگ و ایدئولوژی نیز پیشتاز است.
وی افزود: شخصیت الهامبخش، اثرگذار و شجاع سید حسن نصرالله، چهرهای تازه از اسلام انقلابی را در جهان عرب و فراتر از آن عرضه کرده است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حزبالله لبنان تجلی زنده آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی است و باید در حوزه پژوهش و حوزه رسانه بهصورت جدی و نظاممند درباره آن کار شود.
نویسنده کتاب «محمد تُرمس» لبنانی است که سال 1382 هجری شمسی، مطالب این اثر را به عنوان پایان نامه و به زبان فارسی به نگارش درآورده و امروز موسسه باقرالعلوم (ع) آن را منتشر و روانه بازار نشر کرده است.