رشد چشمگیر خرید داخلی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در پالایشگاه گاز ایلام
رئیس امور کالای شرکت پالایش گاز ایلام از تحقق بیش از ۷۳ درصدی خریدها از تولیدات داخلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «منوچهر کرمیان» رئیس امور کالای شرکت پالایش گاز ایلام از ثبت عملکردی چشمگیر در حوزه خرید و حمایت از تولید داخلی در شش ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۵۰۵ قلم کالا در قالب ۱۵۹ سند رسید، در عین حال، فرآیند خروج یک هزار و ۴۵۲ قلم کالا نیز از انبارها، مبتنی بر ۷۲۲ سند خروج کالا، با موفقیت و دقت بالایی به انجام رسید که این آمار نشان دهنده حجم بالای فعالیت و مدیریت روان زنجیره تأمین در این شرکت است.
وی به عملکرد خرید کالا در این شرکت اشاره کرد و افزود: در مجموع، ۱۲۶ فقره تقاضا برای خرید کالا مورد پیگیری و انجام قرار گرفت که این امر گامی مهم در جهت پشتیبانی بیوقفه از خطوط تولید و طرح های شرکت محسوب میشود.
رئیس امور کالای شرکت پالایش گاز ایلام با تفکیک خریدهای داخلی و خارجی، تصریح کرد: سیاست ما اولویت دادن به کالای ساخت داخل است؛ به طوری که ۹۳ مورد از این خریدها "معادل ۷۳ درصد از کل خریدها" از بازار داخلی صورت پذیرفته است.
کرمیان عنوان کرد: همچنین برای تأمین کالاهای خاص و تخصصی، ۳۳ فقره خرید خارجی «معادل ۲۷ درصد از کل خریدها» انجام شده که این رویکرد ترکیبی، نشان از تدبیر شرکت در تأمین به موقع نیازها از بهترین منابع ممکن دارد.
وی یکی از نقاط مثبت را حمایت از شرکتهای دانشبنیان عنوان و افزود: بخشی از خریدهای ما به طور مستقیم به شرکتهای دانشبنیان و خلاق اختصاص یافته که این امر علاوه بر پشتیبانی از تولید داخلی، باعث توسعه فناوری و نوآوری در کشور میشود.
رئیس امور کالای شرکت پالایش گاز ایلام با تأکید بر برنامهریزی برای تقویت بیشتر پایههای تولید داخل، از شناسایی و احصای بیش از ۲۵ شرکت تولیدکننده توانمند و جدید داخلی خبر داد و مطرح کرد: این شناسایی، بسترساز تعاملات آینده و انعقاد قرارداد با این شرکتها برای تأمین نیازهای آتی خواهد بود و گام بلندی در راستای خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور برداشته میشود.