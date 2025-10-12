مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صنایع کوچک با نیاز آبی محدود، محور اصلی توسعه در این صنعت است و هم‌اکنون چند شرکت گازی و صنعتی در جنوب استان فارس در حال سرمایه‌گذاری هستند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباس‌زاده» امروز (یکشنبه، ۲۰ مهر) در آیین افتتاح نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی شیراز با اشاره به پیشینه صنعتی استان فارس گفت: این استان زادگاه صنعت پتروشیمی کشور است و حدود ۶۰ سال پیش نخستین واحد پتروشیمی ایران فعالیت خود را در این منطقه آغاز کرد.

وی از استفاده از ظرفیت گاز استان فارس برای تأمین خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی خبر داد و افزود: پتروشیمی شیراز از نخستین مجموعه‌هایی است که نقش مؤثری در توسعه صنعت پتروشیمی ایفا کرده و امروز نیز با تولید محصولات متنوع، جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده است.

صدور مجوز طرح توسعه پتروشیمی شیراز؛ به‌زودی

معاون وزیر نفت با اشاره به ظرفیت تولید کنونی ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی و برنامه افزایش ظرفیت تولید تا ۱۳۱.۵ میلیون تن در پایان برنامه هفتم توسعه افزود: به‌زودی مجوز طرح توسعه پتروشیمی شیراز همسو با تکمیل زنجیره ارزش صادر می‌شود.

عباس‌زاده با تأکید بر نقش مهم استان فارس در زمینه تأمین و تجهیز در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی شیراز افزون بر تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از جنبه منحصربه‌فرد بودن و تولید محصولات یگانه نیز حائز اهمیت است و همواره از پتروشیمی شیراز به‌عنوان دانشگاه نیز یاد می‌شود، چرا که بسیاری از صنعتگران از این مجتمع درس‌آموخته شدند و به صنعت پتروشیمی کمک می‌کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی پرداخت و استان فارس از ظرفیت خوبی برای تکمیل زنجیره ارزش و استقرار واحدهای صنایع کوچک که نیاز آبی زیادی ندارند، برخوردار است، تأکید کرد: اکنون چند شرکت گازی و صنعتی در جنوب استان فارس در حال سرمایه‌گذاری یا فعالیت هستند و وزارت نفت با حمایت از این طرح‌ها به‌دنبال گسترش زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری در سطح ملی است.