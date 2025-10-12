به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: در تاریخ ششم مهرماه دو بهله شاهین توسط همیاران محیط زیست از منطقه چالکندی در حالی که در دام شکارچیان اسیر شده بودند از روی سطح آب زنده گیری شدند.

مسعود نوری پور با اشاره به اینکه این دو بهله شاهین تحویل اداره حفاظت محیط زیست دزفول شدند، ادامه داد: با هماهنگی که با اداره کل محیط زیست استان خوزستان انجام شد کارشناسان بخش محیط طبیعی و دکتر دامپزشک معتمد در شهرستان حاضر شدند و به منظور تیمار و تکمیل درمان این دو پرنده به اهواز منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از شاهین‌ها پس از طی کردن درمان در زیستگاه طبیعی خود در منطقه شهیون رها سازی شد، بیان کرد: پرنده دوم نیز در حال تکمیل مراحل درمان و بازپروری است و به محض بهبودی کامل و بازیابی توانایی پرواز در طبیعت رهاسازی خواهد شد.

«شاهین پشت گردن سرخ»، یک شاهین با جثه متوسط است که به صورت بومی در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی در مجاورت کوهستان‌های صخره‌ای از غرب تا شمال شرقی و مناطق مرکزی ایران به تعداد بسیار کم به صورت بومی زاد و ولد و زندگی می‌کند.

این پرنده یکی از ۱۹ زیر گونه شاهین در دنیاست و نقش مهمی در اکوسیستم‌های طبیعی کشورمان ایفا می‌کند به طوری که این پرنده با توجه به توانایی بالا در شکار و تأثیر بر تعادل زیستی، از اهمیت اکولوژیکی بالایی برخوردار است.