به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فوق تخصص خون و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان سینه، گفت: غربالگری منظم و سبک زندگی سالم می‌تواند جان هزاران زن را از مرگ نجات دهد.

دکتر فاطمه کریم‌پور اظهار داشت: سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان در سراسر جهان است که با وجود پیشرفت‌های درمانی، همچنان بار بالایی از مرگ‌ومیر و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به عوامل خطر این بیماری افزود: عوامل متعددی از جمله وجود جهش‌های ژنتیکی، افزایش سن، تراکم بالای بافت پستان، عوامل هورمونی و سبک زندگی ناسالم می‌توانند خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش دهند.

این فوق تخصص آنکولوژی در مورد راه‌های پیشگیری تأکید کرد: اولین گام، ارزیابی ریسک شخصی از سنین پایین برای تمامی زنان است. توصیه می‌شود تا سن ۲۵ سالگی ارزیابی ریسک انجام شود تا در صورت لزوم، غربالگری زودتر آغاز گردد.

وی در مورد برنامه غربالگری گفت: برای خانم‌های با ریسک متوسط، انجام ماموگرافی سالانه از سن ۴۰ سالگی پیشنهاد می‌شود و برای افراد با ریسک بالا، غربالگری در سنین پایین‌تر و استفاده از MRI یا سونوگرافی تکمیلی توصیه می‌شود.

دکتر کریم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: آگاهی، غربالگری منظم و رعایت اصول زندگی سالم شامل فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و رژیم غذایی سالم می‌تواند سهم بسزایی در کاهش بروز و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان سینه داشته باشد.