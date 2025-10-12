اعلام اسامی قهرمانان منتخب مچ اندازی نابینایان و کم بینایان ایران
اسامی قهرمانان منتخب مچاندازی نابینایان و کمبینایان برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کمیته مچاندازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی قهرمانان منتخب مچاندازی نابینایان و کمبینایان برای حضور در اردوی تیم ملی را اعلام کرد.
اسامی به شرح زیر است:
بخش بانوان؛
دسته منفی ۶۰ کیلوگرم:
چپدست: فاطمه یوسفی – نازنین قریشینژاد
راستدست: ویدا جبارزاده – فاطمه یوسفی
دسته مثبت ۶۰ کیلوگرم:
چپدست: زهرا شیری – کوثر قرائی
راستدست: زهرا شیری – کوثر قرائی
بخش آقایان؛
دسته منفی ۶۵ کیلوگرم:
چپدست: مهدی خالدی – محمد عبدالهی
راستدست: محمد عبدالهی – سید یحیی رسولی
دسته مثبت ۶۵ کیلوگرم:
چپدست: علیرضا گوهری – علی نزهتی
راستدست: امیرسالار تقوی – علی نزهتی