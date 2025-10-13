پخش زنده
نشست «حریمگذاری آثار تاریخی؛ چالشها و راهبردها» از سلسله نشستهای علوم میراثی و گردشگری، به همت معاونت فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با همکاری پژوهشکده باستانشناسی، امروز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدف از برگزاری نشست «حریمگذاری آثار تاریخی؛ چالشها و راهبردها» از سلسله نشستهای علوم میراثی و گردشگری، بررسی ابعاد گوناگون علمی، اجرایی و سیاستی حریم آثار تاریخی و راهبردهای حفاظت از آنهاست.
در این نشست، دکتر عباس مقدم و دکتر علیرضا قلینژاد پیربازاری بهعنوان سخنران حضور خواهند داشت و به بیان دیدگاهها و تجربیات خود در زمینهی چالشها و رویکردهای نوین در تعیین و صیانت از حریم آثار تاریخی خواهند پرداخت.
این نشست امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در سالن پارسه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واقع در تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان سیتیر برگزار میشود. همچنین این نشست بهصورت زنده از طریق بستر مجازی اسکایروم به نشانی https://skyroom.online/ch/richt/dtp پخش خواهد شد.