گمرک موظف شد فهرست اظهار نامههای ثبت شده صادراتی فاقد قبض محصول از ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا اول مرداد ۱۴۰۴ را که تاکنون به بانک مرکزی ارسال و مستهلک نشدهاند، حداکثر تا ۳۰ آبان ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست اخیر کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات صادرکنندگان در فرآیند ثبت سفارش در سامانههای مربوطه بررسی و تصمیمات جدیدی برای رفع موانع اتخاذ شد.
بر اساس مصوبه این نشست، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شد فهرست اظهار نامه های ثبت شده صادراتی (کوتاژ) فاقد قبض محصول با تاریخ ارزیابی از ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تا اول مرداد ۱۴۰۴ را که تاکنون به بانک مرکزی ارسال و مستهلک نشدهاند، حداکثر تا ۳۰ آبان امسال به بانک مرکزی ارسال کند.
بانک مرکزی نیز مقرر شده است مطابق رویه گذشته، نسبت به رفع تعهد ارزی این پروندهها به صورت مابهالتفاوت اقدام کند.
همچنین طبق توافق انجامشده، از اول مرداد ۱۴۰۴ ارسال و پذیرش کوتاژهای صادراتی مورد موقت فاقد قبض محصول به بانک مرکزی متوقف خواهد شد و اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد.
مهلت ارسال مدارک توسط دفتر صادرات گمرک ایران ۳۰ آبانماه سال جاری تعیین شده است.