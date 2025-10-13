گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازرسی از چند واحد عمده‌فروشی برنج، مواردی از مخلوط کردن برنج ایرانی با نمونه‌های خارجی و عرضه آن به قیمت بالاتر را شناسایی کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از چند واحد عمده‌فروشی برنج بازدید کرد. در جریان این بازرسی‌ها، تخلفات متعددی از جمله مخلوط کردن برنج ایرانی با برنج خارجی و عرضه آن به عنوان برنج ایرانی با قیمت بالاتر شناسایی شد.

بر اساس اعلام بازرسان، هدف از این اقدام متخلفان، گران‌فروشی و سودجویی از بازار و افزایش تقاضا عنوان شده است.