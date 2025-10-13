پخش زنده
کارگاه توانمند سازی معاونان و مربیان پرورشی دوره پیشتاز در شهرستان میناب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان دانش آموزی هرمزگان گفت: این دوره با هدف توانمندسازی و آموزش مربیان با برنامههای سازمان دانش آموزی، کارتشکیلاتی، کار تیمی بازیهای اردویی و همچنین نقش تربیتی یک مربی در مدارس برگزار میشود.
حسن علی نژاد افزود: دانش آموزان با توجه به دورههایی که توسط مربیان میبینند توانایی اجرای گارد پرچم، حاملان قرآن را در مدارس داشته باشند و در گروه و رشتههای مختلف سازماندهی میشوند.
دوره توانمند سازی مربیان سازمان دانش آموزی در مناطق ٢٣ گانه آموزش و پرورش استان در حال برگزاری است.