۴۳۰ تن نهاده دامی یارانه‌ ای، به منظور تنظیم قیمت و با نظارت کارشناسان در اختیار دامداران تایباد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا (ع) در دهستان «کرات» تایباد گفت: ۴۳۰ تن نهاده دامی به صورت یارانه‌ ای در نیمه نخست امسال برای کمک به ادامه فعالیت تولیدی دامداران در این شهرستان مرزی توزیع شده است.

حجت الله قاینی افزود: این میزان نهاده به منظور تنظیم قیمت و توزیع انواع خوراک دام با نظارت کارشناسان در اختیار دامپروران و فعالان این بخش قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: ارزش نهاده‌ های دامی توزیع شده افزون بر ۷۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال است و ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از این مبلغ مشمول یارانه شده است.

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا (ع) در دهستان کرات تایباد اضافه کرد: این نهاده‌ های دامی در اختیار ۲ هزار و ۵۰۰ دامدار برای تغذیه سه هزار راس دام سبک در روستاهای بخش مرکزی و میان ولایت شهرستان تایباد قرار گرفت.

قاینی ادامه داد: در همین چارچوب ماهانه افزون بر ۸۰ تن انواع خوراک دام سبک و سنگین در بین دامداران این خطه مرزی توزیع می‌ شود.

به گفته وی، تایباد یکی از قطب های دامپروری خراسان رضوی به شمار می رود، پارسال نیز ۸۸۰ تن خوراک دام یارانه‌ ای بین دامداران این منطقه توزیع شد.

مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا (ع) در دهستان کرات تایباد افزود: قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام رضا (ع) از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را در استان خراسان رضوی آغاز کرده و این قرارگاه ساکنان ۱۰ روستای دهستان کرات تایباد با جمعیت افزون بر ۱۸ هزار نفر را تحت پوشش برنامه‌ های خود قرار داده است.

تایباد ۲۳۰ هزار راس دام سبک و پنج هزار راس دام سنگین دارد. کرات (تایباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد است و «میل کرات» از آثار تاریخی این روستا است که بر بالای تپه‌ ای نزدیک گورستان روستا واقع شده است.

مرکز شهرستان مرزی ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است. ۳۶ هزار نفر از جمعیت تایباد در ۳۸ روستا ساکن هستند.