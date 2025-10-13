یوسف نجفی ادامه داد: پیگیر ایجاد اتاق بازرگانی در مناطق آزاد هستیم و بر اساس توافق انجامشده با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، شعبه «کارنه تیر» در این منطقه راهاندازی و نمایندگی آن به ماکو اختصاص می یابد.
وی گفت: در صورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس، امکان ایجاد شعبات مستقل اتاق بازرگانی در مناطق آزاد نیز فراهم خواهد شد.
مشاور عالی سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با تأکید بر لزوم اجرای مدیریت یکپارچه در مرزها افزود: نبود مدیریت واحد در مبادی ورودی موجب شده از ظرفیتهای قانونی موجود استفاده مطلوبی نشود؛ لازم است اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد توسعه یابد و مبادی ورودی کشور با استانداردهای بینالمللی هماهنگ شود.