در راستای بهبود کیفیت خدماترسانی و رفع مشکلات افت فشار آب، عملیات اصلاح ۱۵۰ متر از شبکه آبرسانی روستای کرکوش خوی با لولههای پلیاتیلن در سایزهای ۶۳ و ۷۵ میلیمتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیاصغر ولیزاده، رئیس اداره آب و فاضلاب بخش صفاییه از اجرای عملیات اصلاح شبکه آبرسانی در روستای کرکوش خبر داد و اظهار داشت: «بهمنظور بهبود فشار آب و کاهش اتفاقات ناشی از فرسودگی لولهها، عملیات اصلاح ۱۵۰ متر از شبکه توزیع آب در معابر اصلی روستای کرکوش انجام شد.»
وی افزود: «در این طرح از لولههای پلیاتیلن استاندارد در سایزهای ۶۳ و ۷۵ میلیمتر استفاده شده است که ضمن افزایش دوام شبکه، از بروز نشت و هدررفت آب جلوگیری میکند.»
ولیزاده با اشاره به اهمیت نوسازی خطوط قدیمی گفت: «اصلاح شبکههای فرسوده یکی از اقدامات مستمر شرکت آب و فاضلاب در مناطق روستایی است که با هدف ارتقای پایداری و کیفیت آب شرب در دستور کار قرار دارد. این طرحها با تلاش همکاران فنی و مشارکت اهالی روستا در کمترین زمان ممکن اجرا میشوند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تلاش همکاران ما در بخش صفاییه بر این است که با اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی شبکه، مردم روستاها از آب سالم، باکیفیت و با فشار مناسب برخوردار شوند.»