مدیرعامل شرکت نفت و گاز کارون از تحقق اهداف تولیدی در این شرکت خبر داد و گفت: افزایش تولید حاصل اقدامهای ترمیمی و تعمیری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ معادل روزانه ۱۲۷ هزار بشکه بوده که ۱۱۸ هزار بشکه آن مربوط به اقدامهای ترمیمی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن شهرویی در نشست پیشبینی پنجساله بهرهدهی چاههای نفت و بررسی وضع تولید و توزیع نفت و گاز در این شرکت بیان کرد: نصب و راهاندازی تلمبههای چندفازی با ظرفیت ۱۶۵۰۰ بشکه در روز، تعویض شیرآلات معیوب تاج چاه بدون حضور دکل با مجموع دبی ۸۵۰۰ بشکه در روز و اجرای ۸۹ مورد عملیات تعمیر با دستگاه لولهمغزی سیار از مهمترین دستاوردهای فنی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در این دوره است.
وی با اشاره به اینکه ۴۲ فقره اصلاحیه فرآورشی همسو با نگهداشت و افزایش تولید، بهبود کیفیت نفت و کاهش گازسوزی در تأسیسات نفت و گاز انجام شد، تصریح کرد: تعمیرات مخزن ائتلاف کننده ثقلی اهواز آسماری، نمکزدایی منصوری، واحدهای تقویت فشار گاز آسماری اهواز ۳ و ۴، بنگستان اهواز و منصوری، بخش مشترک NGL ۸۰۰ و ردیف B پالایشگاه شیرینسازی از جمله اقدامهای شاخص در این حوزه بوده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز کارون با بیان اجرای ۱۳ پروژه سرمایهای با برآورد بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در شرکت نفت و گاز کارون بیان کرد: پروژههای دیگری نیز در مراحل تصویب و پیگیری قرار دارند. همچنین ۴۹ پروژه توسعهای و بهسازی در حوزههای مرتبط با تولید، محیط زیست و محصورسازی اراضی نفتی نیز تکمیل و به بهرهبرداری رسیدهاند.