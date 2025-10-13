پیرهادی خبر داد:
انتقال آب به تهران، در مراحل پایانی
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از انتقال آب سد طالقان و نشتی سد لار به پایتخت با اختصاص بودجه از سوی مدیریت شهری پایتخت و و کمک شهرداری به وزارت نیرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،مهدی پیرهادی گفت: بحرانهای آبی همچنان در سالهای آتی در صورت کمبود بارشها ادامهدار خواهد بود و نیاز است برنامهریزی دقیق و راهبردی صورت بگیرد.
وی با اعلام اینکه مدیریت شهری پایتخت در دو حوزه به وزارت نیرو کمک کرد، گفت: بودجه پیشبینی شده هم برای انتقال نشتی آب سد لار به سد کلان و در نهایت به تهران و هم برای انتقال آب سد طالقان اختصاص یافت. با توجه به محدودیت خطوط انتقال آب از سد طالقان به البرز و در ادامه به سمت تهران، ما این بودجه را در نظر گرفتیم تا وزارت نیرو بتواند سریعتر این اقدام را انجام دهد.
پیرهادی با اشاره به نقاط تحت پوشش طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران، یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از خطوط در تهران به هم متصل هستند، این طرح میتواند مناطق مختلف شهر تهران را پوشش دهد اما به هرشکل اگر بارندگی در سالهای پیش رو همچنان روند کاهشی داشته باشد، مسئولان باید تدابیر ویژهای اتخاذ کنند.
مهدی پیرهادی در رابطه با انتقال آب به تهران از سد طالقان و کمک مدیریت شهری به وزارت نیرو گفت: وضعیت کم آبی به مرز بحران نزدیک و این شرایط باعث شد خطراتی در حوزههای محیط زیست و برای مردم ایجاد شود که از جمله چالشها میتوان به موضوع فرو نشستها اشاره کرد. در راستای مدیریت این شرایط، با وجود اینکه این موضوع به صورت مستقیم به شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارتباطی نداشت، بودجه بسیار خوبی را برای انتقال آب به تهران در نظر گرفتیم و شهردار تهران نیز مبلغ قابل توجهی را به صورت نقد به مجموعههایی که وزارت نیرو معرفی کرده بود، پرداخت کرد.
پیرهادی با اشاره به اختصاص پنج همت بودجه توسط مدیریت شهری برای انتقال آب به تهران، یادآور شد: دغدغه و تلاش ما بر این بود که کمبود آب باعث بحران کمآبی و قطع آب در تهران نشود.
وی همچنین تصریح کرد: تا زمانی که نشتیهایی در خطوط انتقال وجود دارد و هدررفت آب در لولههای انتقال را شاهد هستیم و از سویی دیگر اگر مصارف حوزه کشاورزی در استانهای البرز، تهران و قزوین مورد توجه قرار نگیرد، از وسایل کاهنده آب استفاده نشود و دستگاههای متولی به فرهنگسازی جدی در حوزه آب نپردازند، با وجود همکاری مردم شاید مشکل آب در کشور و تهران با توجه به جمعیت بالایی که دارد، به راحتی قابل حل نباشد.
گفتنی است وزیر نیرو در روزهای گذشته در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود که انتقال آب از سد طالقان به تهران تا روزهای آینده به نتیجه خواهد رسید.