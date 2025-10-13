پخش زنده
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: موانع ذهنی و ادراکی برخی مدیران و عوامل اجرایی، بزرگترین مشکل سر راه سرمایهگذاری و تولید است که باید برای آن چارهاندیشی شود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ارشاد استعدادی در جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید که در شیراز برگزار شد، یکی از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان را لزوما موانع قانونی ندانست و گفت: برخی مواقع با تنگنظریها در این زمینه مواجه هستیم و بخش خصوصی از سوی عوامل اجرایی، رقیب انگاشته میشوند.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات ایجادشده توسط عوامل بینسطوحی و اجرایی باید رفع شود، افزود: تنگنظریها نیازمند کار فرهنگی است و باید این نوع موانع ذهنی مورد بررسی قرار گرفته و حل شوند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در ادامه به رویکرد حمایتی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: رویکرد قوه قضاییه در خصوص رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و بنگاهها حمایتی است و بسیاری از مشکلات با پیگیری و اهتمام دستگاه قضا در سطح کشور رفع شده است.
استعدادی، تمرکززدایی و اعتماد به استانها را یکی از راهکارهای کلیدی دانست و افزود: همه تلاش ما در ستاد ملی این است که اختیارات به استانها واگذار شود و مسائل در همان سطح پیگیری شود؛ زیرا در استانها اشراف بهتری بر مسائل وجود دارد و دسترسی به جزئیات پروندهها و امکان سرکشی میسر است.
وی ظرفیت دیگر حل مسائل واحدهای تولیدی در استانها را انسجام مدیریتی بهتر در سطح استان عنوان کرد و گفت: این موارد، ظرفیت بهتری برای حل مشکلات و موانع در سطح استانها ایجاد میکند.
بهرهگیری از ظرفیت شورای تامین استانها
وی افزود: رفع برخی از مباحث و مشکلات تولیدکنندگان در اختیار ستاد ملی تسهیل نیست، بلکه در اختیار شورای تامین استانها است و میتوان در استانها از این ظرفیت بهره برد.
اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات در استان فارس
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه ۸۰ درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس اجرایی شده است، گفت: اگر این ظرفیتها در کنار هم قرار گیرد، رفع مشکلات در استانها بهتر انجام میشود و ستاد ملی نیز مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد تا فعالیت اقتصادی برای سرمایهگذاران سودآور باشد.