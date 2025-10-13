به گزارش؛ به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل دامپزشکی استان ایلام، عصر روز یکشنبه مورخ ۲۰ مهرماه، بازدید مشترکی توسط کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره‌کل دامپزشکی و اداره دامپزشکی شهرستان ایلام از مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی سطح شهر ایلام انجام شد.