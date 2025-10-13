پخش زنده
مسابقات چوگوی قهرمانی کشور به مدت سه روز در شهرستان آباده برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیأت ورزشهای همگانی فارس گفت: ورزش چوگو یکی از نمادهای اصالت و هویت ایرانی است که ریشه در فرهنگ کهن این سرزمین دارد و استان فارس و به ویژه شهرستان آباده در سالهای اخیر نقش پررنگی در احیای این ورزش بومی ایفا کردهاند.
سیروس پاک فطرت افزود: آباده از ۲۳ تا ۲۵ مهر میزبان رقابتهای چوگوی قهرمانی کشور است.
او ادامه داد: تیم آباده با برنامهریزی مناسب و تلاش مربیان و بازیکنان خود آماده حضوری قدرتمند در رقابتهای ملی پیش رو است و امیدواریم این میزبانی الگویی برای توسعه ورزشهای بومی در سراسر کشور باشد.
رئیس انجمن چوگو استان فارس بیان کرد: تیم آباده پیش از آغاز مسابقات کشوری در یک رقابت دوستانه میزبان تیم لردگان چهارمحال و بختیاری در ورزشگاه تختی این شهر بود که با نتیجه ۱۴۰ بر ۹۸ به برتری رسید .
محمد جهانبخش افزود: حمایت مردم و مسئولان آباده از ورزش چوگو باعث شده آباده بهعنوان قطب چوگو کشور شناخته شود و افتخار میزبانی مسابقات قهرمانی کشور را کسب کند.
چوگو شباهت زیادی به بازی بیس بال دارد فقط نوع ضربه زدن، توپ و ایستگاه های این رشته آن را از ورزش بیس بال جدا کرده است. این رشته ورزشی در ۲ نوع زمین در اندازههای ۶۰ در ۹۰ متر و ۷۰ در ۱۱۰متر برگزار می شود .
فعالیت رسمی این رشته در ایران از سال ۱۳۶۴ زیر نظر ورزش های بومی و محلی کشور آغاز شد.