مهلت یک‌هفته‌ای استعفای مقامات، مدیران و مشاغل هم‌تراز برای داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها از امروز آغاز شد و تا ۲۷ مهر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان گفت: داوطلبان مشمول بند ۴۱ قانون انتخابات شوراها، از جمله استانداران، معاونان، فرمانداران، شهرداران، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، باید تا پایان این مهلت از سمت خود استعفا دهند.

حمید جهانگیری افزود: این مهلت قابل تمدید نیست و ارائه تأییدیه استعفا هنگام نام‌نویسی داوطلبان الزامی است.

نام‌نویسی از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ۲۱ دی و نام‌نویسی داوطلبان شورا‌های روستا‌ها از ۲۴ بهمن به‌مدت یک هفته انجام می‌شود.

جهانگیری اعلام کرد: در استان هرمزگان برای برگزاری انتخابات، هزار و ۵۳۴ شعبه اخذ رأی؛ ۹۱۷ شعبه ثابت و ۶۱۷ شعبه سیار پیش‌بینی شده است.

وی گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۴۰۲ کرسی شورا در استان فعال است که از این تعداد، ۲۶۱ کرسی مربوط به شهر‌ها و ۴ هزار و ۱۴۱ کرسی مربوط به روستا‌ها است.

بر اساس تقویم انتخابات، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها و دوازدهمین دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.