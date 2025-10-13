پیشگامان ؛ میراث ایرانی در تامپره
در این برنامه، شش فیلم کوتاه کلاسیک از سینمای ایران که در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ موفق به کسب جایزه از جشنواره فیلم کوتاه تامپره فنلاند شدهاند، به نمایش درمیآیند.
گزیدهای از سینمای کوتاه معاصر چین
این بخش شامل چهار فیلم کوتاه منتخب از میان بیش از ۳۶۰۰ اثر ارسالی از اقلیمها و فرهنگهای متنوع چین است که توسط دو کیوریتور برجسته انتخاب شدهاند.
گزیدهای از تولیدات کمپ فیلمسازی FILM7DAYS (روسیه)
شش فیلم کوتاه از کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد، روسیه و ایران که در دورههای مختلف کمپ بینالمللی FILM7DAYS در قالب تولیدات مشترک ساخته شدهاند، در این بخش به نمایش درمیآیند.
گزیدهای از سینمای کوتاه معاصر ترکیه در باب «جستوجو»
در این برنامه، شش فیلم کوتاه برگزیده از سینمای معاصر ترکیه با محوریت مضمون «جستوجو» توسط یک کیوریتور منتخب گردآوری شدهاند.
نمایش این برنامهها هر روز عصر، با حضور کیوریتورها و فیلمسازان میهمان، در سالنهای اختصاصی بخش بینالمللِ جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار میشود و پس از نمایش آثار، جلسات پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد.
بلیتفروشی این برنامهها با شرایط ویژه برای عموم علاقهمندان در دسترس است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار خواهد شد.