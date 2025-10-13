به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار گفت: به استناد ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مقامات و مشاغل هم تراز که قصد داوطلبی در انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر را دارند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند، در غیر این صورت، امکان ثبت‌نام برای آنها وجود نخواهد داشت.

علیرضا شهرکی با بیان اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، افزود: ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره شورا‌های اسلامی از ۲۱ دی ماه آغاز و تا ۲۷ دی ماه و به مدت ۷ روز انجام می‌شود.

وی به اهمیت جایگاه شورا‌های اسلامی در کشور پرداخت و گفت: انتخابات شورا‌ها فرصتی برای مردم است تا نمایندگان خود را در سطوح شهری و روستایی انتخاب کنند.