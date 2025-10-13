پخش زنده
بررسی آثار ادبی در حوزه کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه در «کتاب فرهنگ»، برنامه ققنوس و پرواز شعر و شناخت ادب فارسی با نگاهی به شعر حافظ و مستند «فرهنگ»؛ روایت سرزمین مادری از شیراز تا پاسارگاد از رادیو فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه کتاب فرهنگ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۲۰ به بررسی آثار ادبی و کتابهایی میپردازد که برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه نوشته شدهاند؛ آثاری که با رویکرد خلاق و همدلانه، به توانمندسازی ذهنی و عاطفی این گروه از مخاطبان کمک میکنند.
در این برنامه، تازهترین رویدادهای حوزه کودک و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و همراهی مهمان نوجوان مرور میشود.
همچنین در بخش «بخوان و خلاق باش» جمعی از نوجوانان، به معرفی کتابها و تجربههای مطالعاتی خود میپردازند و بخش «گزارشگر کوچک» با اجرای رایان به روایت دنیای خواندن از نگاه یک نوجوان اختصاص دارد.
در بخش گفتوگوی کارشناسی، ابوذر محمدزاده ـ نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان ، بهصورت تلفنی درباره ضرورت تولید محتوا برای کودکان دارای نیازهای خاص صحبت میکند، و محمدامین ابراهیمیانمقصود نوجوان ۱۳ساله کتابخوان، بهصورت حضوری از تجربههای مطالعهاش میگوید.
«کتاب فرهنگ» با گویندگی فاطمه حقیقت ناصری و کارشناسی حضوری ویدا ملکی، بهتهیهکنندگی یلدا احتشامی از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ هر هفته دوشنبه با محوریت بررسی کتابهای کودک و نوجوان، ساعت ۲۰ بهطور زنده روی آنتن میرود.
برنامه «ققنوس»
برنامه «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۵ با حالوهوای شعر و میراث ماندگار حافظ، همچنین یادی ازاستاد امیری فیروزکوهی در قالب مجلهی شنیداری شعر و ادب فارسی روی آنتن میرود.
در این ویژه برنامه سه بخش گفتوگویی و تحلیلی تدارک دیده شده است که در بخش نخست سعید یوسفنیا ـ شاعر و پژوهشگر ادبیات ـ در گفتوگویی با محور «آن سوی آن»، به تفسیر نگاه حافظ به حقیقت، عشق و راز جاودانگی در شعر او میپردازد.
در گفتوگو با حسامپور. ـ مدیر مرکز حافظشناسی ـ از برگزاری آیینهای علمی و فرهنگی روز بزرگداشت حافظ سخن گفته می شود و نگاهی به جایگاه جهانی این شاعر در زبان فارسی دارد.
بخش دیگر برنامه با بانو امیری فیروزکوهی ـ شاعر و دختر استاد سید کریم امیری فیروزکوهی ـ دربارهی اسناد و آثار بهجامانده از پدرش و نقش او در استمرار سنت فخیم شعر فارسی گفتوگو میشود.
مجله ادبی رادیویی ققنوس با روایت پرشور شعر فارسی، ارتباط میان گذشته و امروز ادبیات ایران را میکاود و به تهیه منن کی مریم مردانی و نویسندگی معصومه علوی نکو ساعت ۱۵ از رادیو فرهنگ، پخش میشود.
برنامه «مستند فرهنگ»
در ادامه رویداد ملی «ایران جان، فارسِ ایران»، برنامه مستند فرهنگ دوشنبه ۲۱ مهر با سفری شنیدنی به قلب تاریخ ایران که از شیراز تا مرودشت و پاسارگاد امتداد دارد از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این قسمت، مستند فرهنگ با همراهی سمیه نجفی به عنوان راوی و همسفر، به روایت جلوههای فرهنگی و تمدنی فارس پرداخته میشود.
سمیه نجفی شنوندگان را با راهنمایان گردشگری، پژوهشگران میراث فرهنگی و راویان محلی همراه میکند تا از دریچهای تازه، شکوه تختجمشید و روح ایرانی پاسارگاد در سرزمین مادری را بشنوند.
مستند فرهنگ در چهارمین رویداد ملی «ایران جان، فارسِ ایران» برنامه مستند فرهنگ با سفر به شیراز ومرودشت وپاسارگاد وگفتگو با راویان و راهنمایان گردشگری درباره پاسارگاد و تخت جمشید ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش میشود.