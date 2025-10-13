بررسی آثار ادبی در حوزه کودکان و نوجوانان با نیاز‌های ویژه در «کتاب فرهنگ»، برنامه ققنوس و پرواز شعر و شناخت ادب فارسی با نگاهی به شعر حافظ و مستند «فرهنگ»؛ روایت سرزمین مادری از شیراز تا پاسارگاد از رادیو فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌ کتاب فرهنگ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۲۰ به بررسی آثار ادبی و کتاب‌هایی می‌پردازد که برای کودکان و نوجوانان با نیاز‌های ویژه نوشته شده‌اند؛ آثاری که با رویکرد خلاق و همدلانه، به توانمندسازی ذهنی و عاطفی این گروه از مخاطبان کمک می‌کنند.

در این برنامه، تازه‌ترین رویداد‌های حوزه کودک و نوجوان با اجرای سپیده زهرا سادات ابوترابی و همراهی مهمان نوجوان مرور می‌شود.

همچنین در بخش «بخوان و خلاق باش» جمعی از نوجوانان، به معرفی کتاب‌ها و تجربه‌های مطالعاتی خود می‌پردازند و بخش «گزارشگر کوچک» با اجرای رایان به روایت دنیای خواندن از نگاه یک نوجوان اختصاص دارد.

در بخش گفت‌وگوی کارشناسی، ابوذر محمدزاده ـ نویسنده و شاعر حوزه کودک و نوجوان ، به‌صورت تلفنی درباره ضرورت تولید محتوا برای کودکان دارای نیاز‌های خاص صحبت می‌کند، و محمدامین ابراهیمیان‌مقصود نوجوان ۱۳ساله‌ کتابخوان، به‌صورت حضوری از تجربه‌های مطالعه‌اش می‌گوید.

«کتاب فرهنگ» با گویندگی فاطمه حقیقت ناصری و کارشناسی حضوری ویدا ملکی، به‌تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ هر هفته دوشنبه با محوریت بررسی کتاب‌های کودک و نوجوان، ساعت ۲۰ به‌طور زنده روی آنتن می‌رود.

برنامه «ققنوس»

برنامه‌ «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۵ با حال‌و‌هوای شعر و میراث ماندگار حافظ، همچنین یادی ازاستاد امیری فیروزکوهی در قالب مجله‌ی شنیداری شعر و ادب فارسی روی آنتن می‌رود.

در این ویژه برنامه سه بخش گفت‌وگویی و تحلیلی تدارک دیده شده است که در بخش نخست سعید یوسف‌نیا ـ شاعر و پژوهشگر ادبیات ـ در گفت‌وگویی با محور «آن سوی آن»، به تفسیر نگاه حافظ به حقیقت، عشق و راز جاودانگی در شعر او می‌پردازد.

در گفت‌و‌گو با حسام‌پور. ـ مدیر مرکز حافظ‌شناسی ـ از برگزاری آیین‌های علمی و فرهنگی روز بزرگداشت حافظ سخن گفته می شود و نگاهی به جایگاه جهانی این شاعر در زبان فارسی دارد.

بخش دیگر برنامه با بانو امیری فیروزکوهی ـ شاعر و دختر استاد سید کریم امیری فیروزکوهی ـ درباره‌ی اسناد و آثار به‌جا‌مانده از پدرش و نقش او در استمرار سنت فخیم شعر فارسی گفت‌و‌گو می‌شود.

مجله ادبی رادیویی ققنوس با روایت پرشور شعر فارسی، ارتباط میان گذشته و امروز ادبیات ایران را می‌کاود و به تهیه منن کی مریم مردانی و نویسندگی معصومه علوی نکو ساعت ۱۵ از رادیو فرهنگ، پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»

‎در ادامه‌ رویداد ملی «ایران جان، فارسِ ایران»، برنامه مستند فرهنگ دوشنبه ۲۱ مهر با سفری شنیدنی به قلب تاریخ ایران که از شیراز تا مرودشت و پاسارگاد امتداد دارد از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این قسمت، مستند فرهنگ با همراهی سمیه نجفی به عنوان راوی و همسفر، به روایت جلوه‌های فرهنگی و تمدنی فارس پرداخته می‌شود.

سمیه نجفی شنوندگان را با راهنمایان گردشگری، پژوهشگران میراث فرهنگی و راویان محلی همراه می‌کند تا از دریچه‌ای تازه، شکوه تخت‌جمشید و روح ایرانی پاسارگاد در سرزمین مادری را بشنوند.

مستند فرهنگ در چهارمین رویداد ملی «ایران جان، فارسِ ایران» برنامه مستند فرهنگ با سفر به شیراز ومرودشت وپاسارگاد وگفتگو با راویان و راهنمایان گردشگری درباره پاسارگاد و تخت جمشید ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می‌شود.