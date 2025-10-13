مدیر جهاد کشاورزی باوی از اجرای عملیات قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاحی گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و دولتی و به منظور جلوگیری از هرگونه تصرف و ساخت وساز غیرمجاز، عملیات قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در روستای کوت سید عنایت، پلاک ثبتی ۶۹۹، بخش ۷ شهرستان باوی به اجرا درآمد.

وی مساحت اراضی مورد نظر را ۵ هکتار و شامل ۱۰ قطعه اعلام کرد و افزود: در محل مذکور مقادیر قابل توجهی مصالح ساختمانی دپو شده وجود داشت که در جریان عملیات، جمع آوری و پاکسازی کامل عرصه صورت پذیرفت.

سیاحی بیان داشت: اجرای عملیات مذکور با هماهنگی و همکاری جانشین کلانتری شیبان و شهرداری شیبان و با نظارت مستقیم اداره امور اراضی شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی باوی تصریح کرد: این اقدام پس از طی مراحل قانونی و پیگیری قضایی لازم، در چارچوب دستور مقام محترم قضایی و به استناد قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفت.