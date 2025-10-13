آقای نادر سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما،با بیان اینکه تحقق این میزان تولید خبر نوید بخشی است گفت: با وجود مشکلات قطعی برق و گاز آزار دهنده در تابستان گذشته، این شائبه ایجاد شده بود که ما نتوانیم جایگاه خود را در رتبه دهم جهان تثبیت کنیم؛ اما با همت تلاش گران عرصه فولاد، این جایگاه همچنان حفظ شده است.

وی افزود: در حال حاضر، ۲۷۰ واحد کوچک و بزرگ در کل زنجیره فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی در کشور فعال است ضمن اینکه همه زنجیره حتی ماشین آلات این صنعت، بومی سازی شده است.

آقای سلیمانی همچنین گفت: ارزبری فولادسازی کشور از ۱۴۰ دلار در هر تن، به ۵۵ تا ۶۰ دلار رسیده و هم اکنون ما هیچ وابستگی به خارج کشور نداریم، این توانمند‌ها در بخش تولید فولاد همه از مزیت‌های داخلی است که خبر مسرت بخشی است.

رئیس هیئت اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: از سال ۹۵- ۹۶ که آمریکا از برجام خارج و تحریم‌ها شدیدتر شد، ما به فکر داخلی سازی قطعات افتادیم و طی این سال‌ها ما توانستیم ۲۶ تا ۲۷ هزار قطعه را شناسایی و با کمک شرکت‌های دانش بنیان بومی سازی کنیم، که با داخلی سازی آنها، امروز وابستگی ما در تولید به حداقل رسیده است.

وی گفت: هم اکنون در حوزه تولید وصادرات صنعت فولاد مشکلی وجود ندارد تنها خواسته فولادسازان از دولت، اهتمام جدی در برطرف کردن مشکلات ارزی کشور است، زیرا صادرات فولاد با ارز نمایی (ارز ۷۰ هزار تومان) انجام می‌شود، اما اگر بخواهیم همان را برای مصرف داخلی استفاده کنیم باید با ارز آزاد (بیش از ۱۰۰ هزار تومان) تهیه کنیم.