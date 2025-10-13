به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اطلاعیه روابط عمومی اداره کل انتقال خون مازندران؛ نیاز مبرم بیماران به گروه خونی A مثبت در استان وجود دارد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شما مردم نوع دوست استان می‌رسانیم که در حال حاضر، بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان نیاز مبرم به خون دارند، به ویژه بیماران دارای گروه خونی A مثبت.

از شما مهرورزان هم استانی دعوت می‌کنیم تا با حضور خود در مراکز اهدای خون استان مازندران، به نجات جان این بیماران کمک کنید.

هر واحد خون اهدایی شما می‌تواند زندگی ۳ بیمار را نجات دهد و امید را به خانواده‌های آنان بازگرداند.

لطفاً با دوستان و خانواده خود نیز این پیام را به اشتراک بگذارید و در این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کنید.

منتظر حضور پرمهرتان در پایگاه‌های انتقال خون هستیم.