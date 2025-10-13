به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ الناز هاشمی گفت: طبق پایش‌های صورت‌گرفته، شاخص کیفی هوای زنجان در سه ساعت منتهی به ساعت ۱۳ عدد ۱۲۷ را ثبت کرده است و این استان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

وی افزود:با توجه به این شرایط، افراد مبتلا به بیماری قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و دیگر افراد حساس باید از فعالیت‌های طولانی سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان گفت: شاخص هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است.

هاشمی تاکید کرد: شاخص هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک است.