امام جمعه شهرستان نور در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، بر تقویت فرهنگ نماز، حجاب و دروس معارفی در مدارس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام حاجیزاده در هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور بر تقویت فرهنگ نماز، حجاب و دروس معارفی در مدارس به عنوان پایهگذار جامعهای باایمان و آرام تأکید کرد.
وی در این نشست که با حضور فرماندار و مسئولان آموزشوپرورش در محل اداره آموزشوپرورش نور برگزار شد، گفت: نماز، محور آرامش و تربیت معنوی انسان است و آثار آن زمانی در جامعه نمایان میشود که با آداب و خشوع اقامه شود.
امام جمعه شهرستان نور با اشاره به بیانات پیامبر اکرم(ص) افزود: جامعه دینی باید سرشار از آرامش، رضا، تفکر، خیرخواهی و دلسوزی باشد، اما اگر بیحیایی و بیعفتی رواج یابد، همه این ویژگیها از بین میرود.
حجتالاسلام حاجیزاده بر اهمیت تقویت دروس معارفی در آموزشوپرورش تأکید و خاطرنشان کرد: کتب دینی باید در اولویت آموزشی قرار گیرد و به معلمان آگاه و دغدغهمند سپرده شود. طرحهایی همچون "نور چشم" زمینه مشارکت فعال دانشآموزان در فعالیتهای دینی را فراهم میکند.
امام جمعه نور در ادامه با گرامیداشت روز ۱۳ آبان اظهار داشت: سیزدهم آبان یادآور سه واقعه تاریخی مهم است و باید مراقب باشیم روحیه انقلابی و آرمانهای امام و رهبری در جامعه حفظ شود.
حجتالاسلام حاجیزاده در پایان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در مسیر رسیدن به قله تمدن نوین اسلامی است، تأکید کرد: هرچه به قله نزدیکتر شویم، سختیها بیشتر میشود، اما با امید، صبر و حضور مردم در صحنه، این مسیر به ثمر خواهد رسید.