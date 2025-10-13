پخش زنده
امروز: -
گزارش جدید شرکت فرودگاهها از پایش کیفیت خدمات در نیمه اول سال جاری نشان میدهد که رضایت عمومی از فرودگاههای کشور با رشدی چشمگیر به ۷۴.۸ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سید جمال قادری نسب، مدیرکل دفتر برنامهریزی راهبردی و مدیریت عملکرد شرکت فرودگاهها، از نتایج موفقیتآمیز اجرای سامانه جامع سنجش و پایش کیفیت خدمات فرودگاهی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
قادری نسب اعلام کرد که این ارزیابی با جمعآوری ۱,۷۶۷,۳۷۵ رأی از مسافران در کنسولهای نظرسنجی صورت گرفته و علیرغم توقف یک ماهه پروازها به دلیل شرایط خاص منطقه، میانگین شاخص رضایت عمومی در کشور ۴.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۷۴.۸ درصد رسیده است.
این دفتر با بهرهگیری از ۳۴ مولفه و شاخصهای مهم کلیدی منطبق با استانداردهای اتحادیه بینالمللی فرودگاهها (ACI)، فرودگاهها را در دو حوزه کلان «کیفیت خدمات فرودگاهی» و «امکانات سالنهای فرودگاهی» در ۲۵ زمینه مختلف ارزیابی کرده است.
در این رتبهبندی، فرودگاه مهرآباد با کسب رتبه اول در ۱۲ شاخص، عنوان فرودگاه برتر کشور را به خود اختصاص داد. فرودگاه اصفهان با ۱۰ شاخص برتر و فرودگاههای بندرعباس، مشهد و شیراز هر کدام با ۹ شاخص، در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
جزئیات نشان میدهد که مهرآباد در حوزههای حیاتی نظیر امکانات رفاهی، سرویسهای اطلاعرسانی، اقدامات امنیتی و نظارتی، دسترسی به شارژ موبایل، وضعیت رستوران و فست فود، محل بازی کودکان و دسترسی به نمازخانهها به مقام نخست دست یافته است. این دستاورد حاکی از تمرکز ویژه این فرودگاه بر ارتقای تجربه سفر مسافران در بخشهای غیرمستقیم عملیاتی است.
شایان ذکر است که در شاخصهایی مانند نظافت کلی سالنها، زمان انتظار پذیرش، کیفیت اینترنت و غرفههای فروشگاهی، مهرآباد همچنان جزو سه فرودگاه برتر کشور بوده و تلاشها برای بهبود مستمر در تمام ۳۴ مولفه ارزیابی ادامه دارد.