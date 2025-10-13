مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات تعریض و ایمن‌سازی تقاطع زردک در شهرستان بویراحمد ۱۱ درصد پیشرفت کاری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو افزود: با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات، عملیات تعریض و ایمن‌سازی تقاطع زردک در شهرستان بویراحمد که محور فرعی یاسوج - نقاره خانه - چیتاب را به کمربندی یاسوج متصل میکند آغاز شده و هم‌اکنون با ۱۱ درصد پیشرفت کاریدر حال اجرا است. وی گفت:: این پروژه با مبلغ ۳۲ میلیارد ریال و با نظارت معاونت راهداری در حال اجرا است.

پیمانجو ضمن اشاره به اهمیت اصلاح این تقاطع به‌عنوان یکی از نقاط دارای احتمال بروز حادثه، گفت: اجرای این پروژه با جدیت دنبال می‌شود و نظارت میدانی بر روند کار به‌صورت مستمر توسط تیم فنی اداره‌کل راهداری انجام خواهد شد.