معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: معاونت توسعه بازرگانی در حال پیگیری موضوع تامین نهادهها ثبت سفارش شده تجار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد ابراهیم حسن نژاد در حاشیه بازدید از ۲۴ اُمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ افزود: تاخیرهای ایجاد شده در تامین نهادهها به طور عمده به مسئله تامین ارز مربوط میشود، زیرا منابع ارزی اختصاصیافته وزارت جهاد کشاورزی برای نهادههای دامی کافی نبوده است.
وی افزود: پیگیریهای لازم برای تامین بقیه ارز انجام شده و با تمهیداتی که معاونت توسعه بازرگانی وزارتخانه در دست اقدام دارد، بهزودی مشکلات برطرف خواهد شد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از برطرف شدن مشکلات حملونقل نهادهها نیز خبر داد و گفت: بخشی از تاخیرها از حملونقل تجار بوده که با برنامهریزیهای جدید در حال برطرف شدن است.
محمد ابراهیم حسن نژاد درباره برگزاری این نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور نیز افزود: این نمایشگاهها نقش مهمی در توسعه و ارتقای صنعت دامی کشور دارد و امروز شاهد حضور گسترده شرکتهای دانشبنیان در حوزههای تغذیه، اصلاح نژاد و مدیریت پرورش دام هستیم که نشان از ورود فناوری و علم به این صنعت دارد.
نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ چهار روز در محل نمایشگاه دائمی بین المللی تهران برپاست و ۲۶ شرکت داخلی و خارجی در ۲۴ امین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته حضور دارند.