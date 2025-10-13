به‌منظور افزایش پایداری و توسعه و هوشمندسازی شبکه توزیع برق اهواز ۴۷ کلید گازی فرمان از راه دور و جداساز روی این شبکه نصب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و هوشمندسازی شبکه توزیع برق و به‌منظور افزایش پایداری، قابلیت اطمینان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین، شرکت توزیع نیروی برق اهواز از نصب و راه‌اندازی ۴۷ دستگاه کلید جدید شامل کلید‌های گازی فرمان از راه دور، کلید‌های معمولی و جداساز در نقاط مختلف کلان‌شهر اهواز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

محمد فراتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اظهار کرد: در ادامه اجرای برنامه‌های جامع این شرکت در حوزه بهبود زیرساخت‌های شبکه و تحقق اهداف هوشمندسازی، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۴۷ دستگاه کلید جدید در بخش‌های مختلف شبکه فشار متوسط این کلان‌شهر نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: در راستای بهبود پایداری شبکه، افزایش قدرت مانور و هوشمندسازی سیستم توزیع برق، تعداد ۴۷ دستگاه کلید گازی فرمان از راه دور، کلید معمولی و ست تیغه جداساز در نقاط مختلف اهواز با اعتبار بیش از ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نصب و راه‌اندازی شده است.

فراتی ادامه داد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در صنعت برق نه‌تنها یک ضرورت فنی بلکه گامی مؤثر در مسیر تحقق رفاه عمومی و رضایت مشترکین است. امروزه، تکنولوژی‌های نوین در حوزه برق نقشی حیاتی در تضمین پایداری شبکه و مدیریت دقیق انرژی دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان خوزستان و اهمیت استمرار برق‌رسانی اظهار کرد: در مناطق گرمسیر، برق حکم اکسیژن را دارد و به همین دلیل حفظ پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها از اصلی‌ترین مأموریت‌های شرکت توزیع نیروی برق اهواز است. با اجرای این پروژه و نصب کلید‌های جدید، توان عملیاتی شبکه و سرعت واکنش در شرایط اضطراری به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

فراتی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، با احتساب تجهیزات نصب‌شده در این طرح، مجموع کلید‌ها و جداساز‌های فعال در سطح کلان‌شهر اهواز به ۱۳۱۷ دستگاه رسیده است. این اقدام نقش چشمگیری در ارتقای قابلیت مانور شبکه، تشخیص سریع خطاها، جداسازی هوشمند محدوده‌های معیوب و بازگشت سریع شبکه به حالت پایدار داشته است.

وی با اشاره به برنامه بلندمدت شرکت در حوزه پایداری شبکه برق خاطرنشان کرد: مطابق با چشم‌انداز ۱۴۱۰ شرکت توزیع نیروی برق اهواز، هدف‌گذاری ما کاهش مدت خاموشی‌ها به ۹۹ دقیقه در سال است. تحقق این هدف نیازمند نوسازی تجهیزات، توسعه سامانه‌های هوشمند و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فنی و انسانی شرکت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: پروژه نصب کلید‌های گازی و جداسازها، علاوه بر افزایش مانور و سرعت واکنش در زمان بروز خطا، موجب کاهش خاموشی، افزایش رضایتمندی مشترکین و ارتقای ضریب اطمینان شبکه برق در سطح مناطق شهری و صنعتی اهواز شده است.

وی افزود: این طرح به عنوان یکی از محور‌های کلیدی برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های برق در اهواز، گامی مهم در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو و شرکت توانیر در زمینه بهبود شاخص‌های پایداری، قابلیت اطمینان و مدیریت هوشمند شبکه محسوب می‌شود.