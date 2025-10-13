به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛از ساعات اولیه صبح امروز وزش باد و تند بعد در بوکان آغاز شده و منجر به آلودگی هوا، هجوم ریز گرد‌ها به آسمان شهر و کمتر شدن تردد مردم در این شهر شده است.

اداره محیط زیست بوکان نیز در اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرد بدلیل غلظت بالای آلودگی هوا به بیماران قلبی و ریوی توصیه می‌شود از حضور در بیرون از منزل در صورت امکان خودداری کنند.

همچنین سازمان آتش نشانی بوکان نیز در اطلاعیه‌ای از احتمال سقوط درخت، سازه‌های فلزی و تبلیغاتی در پی وزش باد شدید در بوکان خبر داد.

رسول معروفی گفت با توجه به آماده‌باش واحد فضای سبز شهرداری، درخت سقوط کرده جمع‌آوری و معابر پاکسازی خواهند شد.

وی افزود:در پی وضعیت نامساعد جوی و وزش باد، تمامی تجهیزات و امکانات خدمات شهری، واحد موتوری و سازمان آتش‌نشانی در وضعیت آماده‌باش هستند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تاکید کرد: همشهریان عزیز از پارک خودرو در نقاط حساس، زیر درختان فرسوده و قدیمی، نزدیک داربست‌های فلزی و ساختمان‌های در دست احداث خودداری کنند.

گفتنی است همشهریان می‌توانند کلیه ساعات شبانه‌روز، در صورت لزوم با شماره‌های ۱۲۵ آتش‌نشانی، ۱۳۷ شهرداری و ۴۶۲۳۰۲۰۱ خدمات شهری تماس برقرار کنند.