تصادف سمند و کامیون در جاده استهبان_شیراز یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر استهبان گفت: گزارشی مبنیبر تصادف میان یک دستگاه خودروی سمند و کامیون در کیلومتر ۲۰ جاده استهبان_شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
محمدجواد خیرات رئیس این شعبه افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
خیرات در ادامه گفت: این حادثه یک مصدوم مرد و یک فوتی زن به همراه داشت، که نجاتگران پس از تثبیت صحنه، به رهاسازی و انجام کمکهای اولیه اقدام کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر استهبان در پایان بیان کرد: پیکر فرد جانباخته به عوامل مربوطه و مصدوم برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.