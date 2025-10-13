به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، داریوش باقرجوان به عنوان سرپرست جدید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز منصوب شد.



مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی،مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای ، مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان هرمزگان، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از مهمترین سوابق داریوش باقر جوان سرپرست جدید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز می باشد .

همچنین علی زندی فر به عنوان سرپرست دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای منصوب شد.



مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان ،مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان مرکزی و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز از جمله سوابق علی زندی فر سرپرست جدید دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای است.