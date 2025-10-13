به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امام جمعه بوانات در این مراسم با تأکید بر اینکه حافظ سرمایه‌ای فرهنگی و ملی برای ایران اسلامی است، گفت: نباید حافظ را درگیر تفسیر‌های شخصی، سیاسی یا اجتماعی کنیم، حافظ باید برای فرهنگ، دین و ملت ما بماند.

حجت‌الاسلام تندگام افزود: حافظ در اشعار خود بار‌ها از ایمان، قرآن و ذکر الهی سخن گفته و روح عرفان اسلامی در سراسر اشعار او جاری است.

خورشیدی فرماندار بوانات هم با گرامی‌داشت یاد و نام لسان‌الغیب حافظ شیرازی گفت: حافظ نه تنها زبان و دل ایرانیان، بلکه زبان دل بشریت است و در غزل‌های او هم شور عشق زمینی جاری است و هم آتش وصال الهی، او عارفی است که عرفان را از خانقاه به کوچه آورد و عشق را با زندگی مردم درآمیخت.

قرائت شعر شاعران شهرستان، حافظ خوانی نوجوانان و خواندن مقاله در اوصاف حافظ از مهمترین برنامه‌های این شب شعر بود در این برنامه با لوح تقدیر و هدایایی از شاعران و حافظ خوانان قدردانی شد.