راه‌اندازی ۱۱ فروشگاه روستا بازار با هدف توزیع کالا‌های معیشتی

سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان بوشهر گفت: با هدف عرضه محصولات جوامع روستایی و همچنین کالا‌های معیشتی و بدون واسطه، ۱۱ فروشگاه روستا بازار در استان راه‌اندازی می‌شود.