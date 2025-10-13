راهاندازی ۱۱ فروشگاه روستا بازار با هدف توزیع کالاهای معیشتی
سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان بوشهر گفت: با هدف عرضه محصولات جوامع روستایی و همچنین کالاهای معیشتی و بدون واسطه، ۱۱ فروشگاه روستا بازار در استان راهاندازی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شیرعلی بهادری بیان کرد: سازمان تعاون روستایی در ادوار گذشته در دورترین نقاط کشور، فروشگاههای توزیع کالای معیشتی که مورد نیاز مردم بوده را در دسترس آنها قرار میداد و در سالهای گذشته هم عرضه کالای کوپنی را داشتیم که پس از حذف کوپن طرح دیگری مطرح شده است.
وی ادامه داد: این طرح با هدف عرضه و تقاضا بدون واسطه است که تولید از مزرعه به سفره مردم برسد که در همین راستا سازمان تعاون روستایی کشور و وزارت جهاد کشاورزی طرح فروشگاههایی به نام روستا بازار را در دستور کار خود قرار داد تا کالاهای معیشتی و تعزیراتی که در اختیار معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی است، در این فروشگاهها عرضه و به آسانی دراختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.
سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان بوشهر اضافه کرد: در این زمینه سهمیه استان بوشهر ۱۱ فروشگاه روستا بازار در مرحله اول بود که تا کنون ۶ فروشگاه به بهره برداری رسیده است و بقیه تا بهمن به طورکامل به بهره برداری میرسند تا اجناس مصرف کنندگان و جوامع روستایی در اختیار آنها قرار گیرد.
بهادری بیان کرد: از ۶ فروشگاهی که تا کنون افتتاح شده ۴ فروشگاه در شهرستان دشتستان (بخش آبپخش، زیارت، شبانکاره، وحدتیه) و دو فروشگاه در شهر بوشهر در خیابان شکری است.