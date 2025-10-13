به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بسیاری از کارشناسان خطاطی را تمرینی برای صبر، تمرکز و تمرین آرامش می دانند.

در میان هیاهوی جهان مدرن، هنرمندان خوش نویس هنوز از دل سکوت برای خود صدایی از جنس آرامش خلق می کنند.

هنر خوشنویسی ایرانی، زبانی است میان تصویر و معنا؛ زبانی که قرن‌ها روایتگر هویت، ایمان و زیبایی بوده است

هنرمندانی که هنرنمایی با قلم نی را گفت‌وگو با تاریخ می دانند.

گفتگویی که از کوفی تا نستعلیق فراز و فرود بسیار داشته است.

بهنام هرمزی بیش از 25 سال است که در خوش نویسی قلم می زند.

نی با مرکب در می آمیزد تا هر حرف را که در نگاهش نشان از جهان‌بینی ایرانی است؛ از نظم عرفانی تا ظرافت بصری که از شعر فارسی، به هنر پیوند دهد.

او با اشاره به زمینه تاریخی و فرهنگی خوشنویسی را بیش از هنرِ زیبا نوشتن می داند و می گوید: در دوران پیش از چاپ، خوشنویسان نگهبانان فرهنگ مکتوب ایران بودند.

هر سطر، سندی از حافظه‌ی جمعی ما؛ از کتیبه‌های تیموری تا فرمان‌های صفوی است.

اما از همه فراتر آرامش صدچندانی است که سراییدن نی روی کاغذ و غرق شدن در مفهوم شعر و ادب فارسی می دهد.

بهنام هرمزی البته به تاثیر خوشنویسی در جامعه امروز هم اشاره و خاطره نشان کرد:

امروز هم باز خوشنویسی در قالب خطی مدرن در گرافیک مورد استفاده است.

وی که استاد خوشنویسی و عضو انجمن خوش نویسان هم هست معتقد است: لازم است جوانان را در کلاس های آموزشی، کارگاه ها و نمایشگاه های هنرمندان با این هنر آسیب ایرانی آشنا کنیم.