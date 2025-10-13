

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه وزارت ورزش و جوانان، با دستور دکتر دنیامالی و برنامه‌ریزی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار است ۱۰۰۰ متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به صورت رایگان به بدمینتون داده شود و این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران بدمینتون کشور انجام خواهد گرفت.

این زیربنا قرار است شرایط تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان بدمینتون را به شکل حرفه‌ای‌تر فراهم کند.

مسئولان وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هدف از این طرح را پرورش استعداد‌های جوان، افزایش آمادگی ملی‌پوشان و ارتقای جایگاه بدمینتون ایران در عرصه بین‌المللی عنوان کرده‌اند.