به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان گفت : با توجه به شروع ترم جدید تحصیلی دانشگاه ها و در پی شکایت یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه با هدف خرید مقاله در یکی از شبکه‌های اجتماعی از وی کلاهبرداری شده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

نعمت الله طاهرپور افزود: شاکی پس از مشاهده آگهی فروش انواع مقاله آماده ، در تماس با شخص آگهی دهنده درخواست خرید مقاله می کند و فرد متخلف هم ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در ازای قبول شدن مقاله در یکی از مجلات مطرح را از خریدار می کند که پس از دریافت مبلغ دیگر تلفن خود را پاسخ نمی دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه این پرونده ۱۰ شاکی دیگر نیز داشت، کارآگاهان خبره این پلیس به صورت ویژه به این پرونده رسیدگی و موفق شدند با تلاش شبانه روزی، در سریع ترین زمان ممکن متهم را در اصفهان شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: بسیاری از صفحات و تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی هستند، تقلبی بوده و مجرمان با ارائه شماره حساب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند بطوریکه شهروندان نباید هیچ‌گونه وجهی به این حساب‌ها واریز کنند، همچنین هرگونه تبادل وجهی باید پس از رویت کالا یا خدمات و احراز هویت هر یک از طرفین معامله و به صورت رو در رو و پس از اتمام کار یا خدمات انجام شده تا افراد گرفتار کلاهبرداران نشوند.

سرهنگ نعمت الله طاهرپور تأکید: از همه هموطنان می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، برای جلوگیری و مقابله با آن، گزارشات خود را در قسمت مرکز فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با تماس از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.