دیدار مسئول دفتر خبری و خبرنگار صدا و سیمای ماکو با فرماندار شهرستان ماکو
در راستای گسترش همکاریهای رسانهای و تعامل مستمر با اصحاب رسانه، مسئول دفتر خبری و خبرنگار صدا و سیمای ماکو با خانم تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این دیدار فرماندار شهرستان ماکو ضمن تقدیر از تلاشهای رسانه ملی در انعکاس خدمات دولت مردمی، بر لزوم همافزایی میان فرمانداری و رسانه ملی برای بازتاب واقعی ظرفیتها و پیشرفتهای شهرستان تأکید کرد.
شهلا تاجفر در سخنانی اظهار داشت: در کنار صدا و سیما هستیم و از گذشته، رابطهای دیرینه و صمیمی با مدیران و خبرنگاران این مجموعه داشتهایم.
وی افزود: از شهرستان ماکو، تلاش خواهیم کرد اخبار مثبت، دستاوردهای امیدبخش و اقدامات دولت در مسیر خدمت به مردم را با شفافیت و دقت منعکس کنیم.
فرماندار شهرستان ماکو همچنین خاطرنشان کرد: گزارشها و برنامههای رسانهای باید بهگونهای تنظیم شوند که مردم احساس کنند مسئولان در کنار آنان حضور دارند و دغدغههایشان بهدرستی شنیده و پیگیری میشود.