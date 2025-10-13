در راستای گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و تعامل مستمر با اصحاب رسانه، مسئول دفتر خبری و خبرنگار صدا و سیمای ماکو با خانم تاج‌فر، فرماندار شهرستان ماکو دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار مسئول دفتر خبری و خبرنگار صدا و سیمای ماکو با فرماندار شهرستان ماکو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این دیدار فرماندار شهرستان ماکو ضمن تقدیر از تلاش‌های رسانه ملی در انعکاس خدمات دولت مردمی، بر لزوم هم‌افزایی میان فرمانداری و رسانه ملی برای بازتاب واقعی ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های شهرستان تأکید کرد.

شهلا تاج‌فر در سخنانی اظهار داشت: در کنار صدا و سیما هستیم و از گذشته، رابطه‌ای دیرینه و صمیمی با مدیران و خبرنگاران این مجموعه داشته‌ایم.

وی افزود: از شهرستان ماکو، تلاش خواهیم کرد اخبار مثبت، دستاورد‌های امیدبخش و اقدامات دولت در مسیر خدمت به مردم را با شفافیت و دقت منعکس کنیم.

فرماندار شهرستان ماکو همچنین خاطرنشان کرد: گزارش‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مردم احساس کنند مسئولان در کنار آنان حضور دارند و دغدغه‌هایشان به‌درستی شنیده و پیگیری می‌شود.