به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وی از دوران جوانی با حضور در جلسات دینی و سیاسی به گروههای انقلابی پیوست و از فعالان مسجد قبا بود که با همراهی آیت الله مفتح ، استاد مطهری و دکتر بهشتی همواره مورد مراقبت ساواک قرار داشت و از همان زمان با تاسیس دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ و نشر آثار مذهبی می پرداخت.

مرحوم حسین مهدیان بعد از انقلاب علاوه بر فعالیت های انقلابی و خدمات اجتماعی در تاسیس بنیاد رفاه و تعاون اسلامی و صندوق های خیریه ، به عنوان سرپرست روزنامه کیهان خدمت می کرد و یک بار هم در سال 1358 مورد سوقصد گروهک فرقان قرار گرفت .

حسین مهدیان بعد از عمری مبارزه و خدمت در 21 مهر 1404 دار فانی را وداع گفت .