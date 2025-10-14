فرمانده انتظامی مراغه از توقیف یک دستگاه خودروی سواری و کشف ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و دستگیری ۲ نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ توحید فارسی گفت:در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی مراغه با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از فعالیت افرادی که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌نمایند مطلع و موضوع در دستور کار عملیاتی این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی دو عامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر شدند که با خودروی سواری پراید اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند که با شناسایی کامل سوداگران مرگ با هماهنگی‌های لازم تیم‌های ویژه در محدوده اطراف شهر وارد عمل شدند.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: ماموران دو عامل توزیع را در یکی از خانه باغ‌های اطراف یکی از روستا‌های تابعه دستگیر و در بازرسی از خودروی آنها مقدار ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه آلات و ادوات مصرف و توزین را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار بوده و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.