به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، ساکنان شهر هواوچینانگو در مکزیک یکشنبه پس از بارندگی‌های سنگین و وقوع سیلاب، مشغول پاک‌سازی گل‌ولای و آوار از خانه‌های خود بودند.

بر اساس اعلام دولت مکزیک در روز دوشنبه، بارش‌های سیل‌آسای هفته گذشته دست‌کم ۶۴ نفر را به کام مرگ کشاند و ۶۵ نفر دیگر را ناپدید کرد. این در حالی است که یک فشار کم‌عمق گرمسیری موجب رانش زمین و سیلاب در بخش‌هایی از سواحل خلیج و ایالت‌های مرکزی شد. این سامانهِ بدون‌نام در روز‌های پایانی فصل بارندگی شکل گرفت و باعث طغیان رودخانه‌های از پیش سرریز‌شده شد. این در حالی است که کارشناسان سازمان هواشناسی عمدتا بر طوفان‌های گرمسیری و دو طوفان اقیانوس آرام متمرکز بودند.

کلودیا شِینباوم رئیس‌جمهور مکزیک در گفت‌ و گو با خبرنگاران گفت: «شدت این بارندگی‌ها به هیچ‌وجه در این حد پیش‌بینی نشده بود.» او افزود: حدود ۱۰۰ هزار خانه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و اعلام کرد که در ادامه روز با وزارت دارایی برای بررسی بازسازی مناطق آسیب‌دیده دیدار خواهد کرد و از چند ایالت خسارت‌دیده نیز بازدید خواهد نمود.

بارش‌ها زیرساخت‌هایی از جمله پل‌ها را تخریب کرده و خیابان‌ها را با گل و آوار مسدود کرده‌اند. ویدیو‌های منتشرشده از هفته گذشته نشان می‌دهد که نیرو‌های امدادی برای رسیدن به ساکنان گرفتار، در آب‌های عمیق حرکت می‌کنند و تدارکات را به جوامع منزوی می‌رسانند. مقامات اعلام کردند هزاران نیروی امدادی برای تخلیه، پاک‌سازی آوار و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده به‌کار گرفته شده‌اند.

به گفته مسئولان، قطع برق در پنج ایالت تا حد زیادی برطرف شده است. همچنین، وزارت بهداشت برنامه‌هایی را برای جلوگیری از گسترش بیماری‌های منتقل‌شونده از طریق پشه‌هایی مانند دِنگی در مناطق دارای آب راکد آغاز کرده است.