مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: سالانه ۵۵ میلیارد دلار سوخت در کشور توزیع می‌کنیم که عددی بسیار بزرگ و فراتر از تصورات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشست کمیته تحول دیجیتال و حکمرانی داده محور شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: تحول دیجیتال و حکمرانی داده محور در عمده شرکت‌های پیشروی جهان به عنوان یک رویکرد اساسی برای افزایش بهره‌وری و سوددهی بالاتر مدنظر قرار گرفته است.

محمدصادق عظیمی‌فر در این باره افزود: در شرکت‌های پیشروی جهان که عموما دارای فرآیند‌ها و ابزار‌های استاندارد هستند، افزایش ۲۰ درصدی سوددهی در افق ده ساله از محل هوشمندسازی هدفگذاری شده است.

وی بیان کرد: در مجموعه پالایش و پخش تلاش بر این است که از کار نمایشی خودداری کرده و وارد حوزه اجرائی شویم؛ تجارب یکسال گذشته به ویژه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان داده است که گام‌های کوچک در این حوزه از جمله سامانه کاشف و همچنین شناسائی کارت‌های سوخت غیرمعتبر، دستاورد‌های پررنگی در حوزه جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها دارد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تأکید کرد: شرکت پالایش و پخش با توجه به حجم بالای دیتا در پائین دست و نیازمندی به تحلیل داده در صنعت پالایش و همچنین لزوم جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت مصرف، باید در این زمینه در سطح وزارت نفت باید پیشگام باشد.

جلوگیری از واردات ۳۶۰ میلیون دلار گازوئیل با تحلیل داده و تقاطع‌گیری سامانه‌ها

عظیمی‌فر تصریح کرد: پالایش و پخش در این زمینه باید پیشرو باشد تا از تحلیل داده‌ها نهایت بهره‌مندی را داشته باشد؛ با اتکا به همین داده‌ها در زمینه مقابله با بارنامه‌های صوری، روزانه ۳ میلیون لیتر در مصرف نفت‌گاز صرفه‌جوئی داشته‌ایم که در شرایط افزایش روزافزون مصرف، گام بسیار مهمی بوده است.

وی اضافه کرد: از محل این صرفه‌جوئی روزانه، در مصرف بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفه‌جوئی شده که معادل جلوگیری از واردات ۳۶۰ میلیون دلار گازوئیل بوده است که عدد بسیار بزرگی است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام این که سالانه ۵۵ میلیارد دلار سوخت در کشور توزیع می‌کنیم که عددی بسیار بزرگ و فراتر از تصورات است، گفت: با توجه به پدیده قاچاق سوخت و بهره‌وری پائین در زنجیره فعالیت، حتی بدون هیچ سخت افزار جدید و هزینه مازادی، می‌توانیم تنها از طریق تحلیل داده‌های موجود گام مهمی در جلوگیری از هدررفت منابع با ارزش کشور برداریم.

عظیمی فر تأکید کرد: اعتقاد دارم افزایش حداقل ۱۰ درصدی بهره‌وری با تحول دیجیتال در پالایش و پخش در مقطع فعلی با همین ظرفیت و زیرساخت‌های موجود، امکان پذیر است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تهیه و تدوین نقشه راه تحول دیجیتال با همفکری اعضای کمیته اضافه کرد: تلاش داریم در این کمیته بدون پرداختن به کار‌های حاشیه‌ای و نمایشی، وارد حوزه اجرائی شده و براساس نقشه راه در این حوزه گام عملیاتی برداریم و به مرور در حوزه‌های دیگر از جمله تکمیل داده‌ها و به‌روز‌رسانی داده‌ها گام برداریم.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش همچنین با تأکید بر لزوم آموزش سرمایه‌های انسانی در حوزه تحول دیجیتال و حکمرانی داده گفت: لازم است به منظور نهادینه شدن تحول دیجیتال در شرکت، ساختار سازمانی نیز با توجه به حرکت دنیا به سمت تحول سازمانی از مسیر تحول دیجیتال بازبینی شود.

عظیمی فر گفت: تحول دیجیتال یک اقدام اساسی و تدریجی با افزایش دانش عمومی و درک در تمام بدنه سازمان است و همچنین لازم است مشوق‌هایی برای سرمایه‌های انسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شود.

وی اشاره کرد: خوشبختانه ظرفیت خوبی در این زمینه در حوزه نیروی انسانی در شرکت پالایش و پخش وجود دارد و مسیر در این حوزه هموار است.